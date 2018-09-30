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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2018
Нью-Йорк Ред Буллз
30.09.2018, воскресенье, 20:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
39'
Д. Ройер (П)
74'
Т. Паркер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
79'
Желтая карточка
М. Паркхерст
ГОЛ! 2:0!
Т. Паркер
74'
Желтая карточка
Т. Паркер
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ройер
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Йорк Ред Буллз
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
3-3
31
Роблес
62
Мурильо
26
Паркер
92
Лоуренс
27
Дэвис
77
Ройер
90
Жатковски
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
6
Нагбе
10
Альмирон
77
Мартинес
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
25
Алек Канн
ВР
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
21
Фидель Эскобар
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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