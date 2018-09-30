Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Тулуза
Ренн - Тулуза: обзор матча 30 сентября 2018
Ренн
30.09.2018, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
70'
М. Ньянг (П)
88'
Ж. Тодибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Тулуза
88'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Тодибо
Пас отдал
М. Градель
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ньянг
70'
69'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
Желтая карточка
Б. Андре
59'
43'
Вторая желтая
А. Исека
43'
Желтая карточка
А. Исека
28'
Желтая карточка
И. Сангаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
Главный тренер
Франк Эз
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-4-2
27
Диалло
5
Бенсебаини
17
Мешер
3
Да Силва
14
Траоре
19
Гренье
17
Леа Силики
21
Андре
27
Бурижо
8
Бен Арфа
7
Сарр
4-1-3-1-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
20
Тодибо
6
Жульен
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
15
Босток
5
Гарсия
9
Исека
Остались в запасе
Ренн
Тулуза
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
99
Рафик Гитан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Томаш Коубек
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ренн - Тулуза
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Тулуза
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+