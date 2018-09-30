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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 30 сентября 2018
Лос-Анджелес Гэлакси
30.09.2018, воскресенье, 05:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
4'
З. Ибрагимович (П)
58'
З. Ибрагимович
76'
Р. Алессандрини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
90'
+3
Желтая карточка
К. Техера
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Алессандрини
76'
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
58'
Желтая карточка
Р. Фелчер
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
6
Али Газаль
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
Ванкувер Уайткепс
12
Брайан Роу
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
4-3-3
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
3
Коул
27
Ромни
7
Алессандрини
8
Ллетгет
6
Джонатан
24
Боатенг
11
Ибрагимович
9
Камара
1-3-1
4
Уостон
6
Газаль
31
Тейберт
20
Ши
20
Мескида
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
12
Брайан Роу
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
23
Перри Китчен
ЦП
6
Баджо Хусидич
ЦП
Остались в запасе
12
Брайан Роу
ВР
5
Шон Франклин
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
13
Кристиан Техера
ЦФ
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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