Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леганес
Бетис - Леганес: обзор матча 30 сентября 2018
Бетис
30.09.2018, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
89'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леганес
90'
+4
Желтая карточка
Р. Перес
ГОЛ! 1:0!
Л. Морон
Пас отдал
К. Тельо
89'
87'
Желтая карточка
И. Куэльяр
38'
Желтая карточка
У. Бустинса
3'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
28
Родриго Тарин
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хуанфран
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-1-3-3
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
19
Барраган
6
Хави Гарсия
37
Тельо
20
Каналес
17
Хоакин
11
Леон
10
Будебуз
20
Ло Чельсо
4-1-2-1-2
25
Куэльяр
28
Тарин
5
Бустинса
33
Сильва
15
Гарсия
6
Гумбау
24
Хуанфран
21
Перес
14
Родригес
25
Эль-Жар
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Бетис
Леганес
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
13
Андрей Лунин
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Бетис - Леганес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Леганес
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+