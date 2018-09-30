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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 30 сентября 2018
Айнтрахт
30.09.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ганновер-96
36'
Э. Н'Дика
45+1'
А. Ребич
59'
Д. Де Гузман
89'
Л. Йович
86'
Ф. Муслия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
ГОЛ! 4:1!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Де Гузман
89'
88'
Желтая карточка
В. Антон
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Муслия
Пас отдал
Б. Вуд
69'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
Ю. Корб
Желтая карточка
Л. Торро
66'
65'
Желтая карточка
О. Сорг
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Аллер
60'
ГОЛ! 3:0!
Д. Де Гузман
Пас отдал
А. Ребич
59'
46'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Уолес
ГОЛ! 2:0!
А. Ребич
Пас отдал
С. Аллер
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Э. Н'Дика
Пас отдал
С. Аллер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
29
Аллан
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Фелипе
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
23
Русс
26
Н'Дика
21
Да Коста
6
Торро
29
Аллан
18
Де Гузман
18
Костич
9
Ребич
22
Аллер
4-1-3-1-1
21
Эссер
4
Корб
3
Антон
25
Сорг
20
Фелипе
3
Альборнос
27
Швеглер
15
Уолес
8
Фоссум
9
Бебу
10
Фуллкруг
22
Аллер
9
Йович
9
Йович
22
Аллер
4
Корб
24
Муслия
24
Муслия
4
Корб
15
Уолес
17
Вуд
17
Вуд
15
Уолес
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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