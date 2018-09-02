Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Портленд
Нью-Инглэнд Революшн - Портленд: обзор матча 02 сентября 2018
Нью-Инглэнд Революшн
02.09.2018, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Портленд
58'
С. Калдуэлл
70'
Л. Олум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Портленд
Желтая карточка
С. Калдуэлл
76'
70'
ГОЛ! 1:1!
Л. Олум
67'
Желтая карточка
Л. Олум
ГОЛ! 1:0!
С. Калдуэлл
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
2
Халил Анибаба
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
16
Зарек Валентин
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
6
Давид Гусман
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
15
Кристиан Машадо
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Лукас Мелано
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
3-2-2
2
Анибаба
28
Мансьенн
88
Фаррелл
22
Роу
12
Калдуэлл
77
Факундес
10
Банбери
3-1-1
24
Аттинелла
16
Олум
16
Валентин
33
Мабиала
6
Гусман
27
Асприлья
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Портленд
18
Брэд Найтон
ВР
15
Кристиан Машадо
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Лукас Мелано
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
15
Кристиан Машадо
ЦП
21
Закари Хериво
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
20
Антонио Млинар
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
16
Лукас Мелано
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Портленд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Портленд
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+