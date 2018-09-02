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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Удинезе
Фиорентина - Удинезе: обзор матча 02 сентября 2018
Фиорентина
02.09.2018, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
73'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Удинезе
Желтая карточка
К. Бираги
89'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
86'
ГОЛ! 1:0!
М. Бенасси
Пас отдал
Ф. Кьеза
73'
63'
Желтая карточка
С. Фофана
Желтая карточка
Жерсон
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Лафон
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Уго
3
Бираги
6
Фернандес
8
Жерсон
24
Бенасси
9
Эйссерик
14
Кьеза
18
Симеоне
3-4-2-1
1
Скуффет
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
33
Самир
42
Фофана
7
Де Пауль
17
Стригер Ларсен
85
Бехрами
23
Пуссетто
11
Мачис
15
Ласанья
Остались в запасе
Фиорентина
Удинезе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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