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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Фрозиноне
Лацио - Фрозиноне: обзор матча 02 сентября 2018
Лацио
02.09.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фрозиноне
49'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Фрозиноне
90'
+2
Желтая карточка
П. Гильоне
ГОЛ! 1:0!
Л. Альберто
49'
Желтая карточка
М. Пароло
20'
3'
Желтая карточка
Н. Бригенти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Фрозиноне
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
23
Николо Бригенти
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
29
Франческо Кассата
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
28
Камилло Киано
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Фрозиноне
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
13
Уоллес
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
3-2-3-2
57
Спортиелло
19
Капуано
18
Саламон
23
Бригенти
7
Дзампано
3
Молинаро
29
Кассата
8
Маиелло
13
Чибса
18
Перица
28
Киано
Остались в запасе
Лацио
Фрозиноне
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Франческо Барди
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Массимилиано Альвини
Статистика матча Лацио - Фрозиноне
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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