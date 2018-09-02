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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кардифф - Арсенал
Кардифф - Арсенал: обзор матча 02 сентября 2018
Кардифф
02.09.2018, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
45+2'
В. Камараса
70'
Д. Уорд
11'
Ш. Мустафи
62'
П. Обамеянг
81'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Арсенал
Желтая карточка
Г. Артер
90'
+3
89'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Г. Мадин
️️️️
В. Камараса
89'
84'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Озил
Замена
К. Зохоре
️️️️
Д. Уорд
84'
81'
ГОЛ! 2:3!
А. Ляказетт
Пас отдал
Л. Торрейра
Желтая карточка
В. Камараса
77'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
71'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уорд
Пас отдал
Ш. Моррисон
70'
70'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Гендузи
66'
Желтая карточка
Г. Джака
62'
ГОЛ! 1:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
58'
Желтая карточка
М. Гендузи
51'
Желтая карточка
Э. Бельерин
ГОЛ! 1:1!
В. Камараса
Пас отдал
Д. Беннетт
45'
+2
25'
Желтая карточка
Н. Монреаль
11'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
31
Гарри Артер
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Бобби Рид
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-1-1
13
Этеридж
23
Моррисон
14
Бамба
5
Экюэль-Манга
12
Беннетт
31
Артер
32
Роллс
30
Хойлетт
6
Камараса
14
Рид
25
Уорд
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
19
Папастатопулос
18
Монреаль
34
Джака
21
Рэмзи
6
Гендузи
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
25
Уорд
7
Зохоре
7
Зохоре
25
Уорд
6
Камараса
14
Мадин
14
Мадин
6
Камараса
7
Обамеянг
22
Мхитарян
22
Мхитарян
7
Обамеянг
6
Гендузи
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Гендузи
10
Озил
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Озил
Остались в запасе
Кардифф
Арсенал
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
40
Кадим Харрис
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кардифф - Арсенал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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