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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Ризеспор
Антальяспор - Ризеспор: обзор матча 02 сентября 2018
Антальяспор
02.09.2018, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
90+1'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Ризеспор
ГОЛ! 1:0!
М. Эрдинг
Пас отдал
Д. Анжело
90'
+1
83'
Желтая карточка
Г. Аккан
Красная карточка
С. Дукара
66'
Желтая карточка
Й. Куртулуш
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
90
Данило
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Антальяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
2-2-1
33
Челустка
33
Анжело
90
Данило
18
Куртулуш
15
Дукара
4-2-2
23
Аккан
77
Оваджикли
14
Брабец
54
Услу
8
Камдали
6
Ялчин
10
Болдрин
19
Мурики
30
Умар
Остались в запасе
Антальяспор
Ризеспор
77
Муса Низам
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Антальяспор - Ризеспор
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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