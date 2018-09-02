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Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 02 сентября 2018
Уотфорд
02.09.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
69'
Т. Дини
76'
К. Кэткарт
53'
А. Дукуре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
Желтая карточка
И. Саксесс
90'
+3
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
Р. Перейра
90'
89'
Замена
Д. Роуз
️️️️
Б. Дэвис
86'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
Замена
Н. Чалоба
️️️️
У. Хьюз
86'
81'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Т. Алдервейрелд
ГОЛ! 2:1!
К. Кэткарт
Пас отдал
Х. Холебас
76'
Замена
И. Саксесс
️️️️
А. Грэй
70'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дини
Пас отдал
Х. Холебас
69'
68'
Желтая карточка
М. Дембеле
53'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Дукуре
Желтая карточка
Э. Капу
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
20
Кэткарт
22
Янмат
27
Кабаселе
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
14
Дини
45
Грэй
3-2-1-3-1
13
Ворм
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
7
Моура
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
19
Хьюз
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Хьюз
37
Перейра
5
Мариаппа
5
Мариаппа
37
Перейра
45
Грэй
90
Саксесс
90
Саксесс
45
Грэй
4
Дэвис
3
Роуз
3
Роуз
4
Дэвис
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
23
Алдервейрелд
12
Льоренте
12
Льоренте
23
Алдервейрелд
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
12
Кен Сема
ЛП
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
Главный тренер
Хави Грасия
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
17
Кико Фемения
ПЗ
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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