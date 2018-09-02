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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Аякс
Витесс - Аякс: обзор матча 02 сентября 2018
Витесс
02.09.2018, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 4
Завершен
Аякс
3'
Х. Зиеш
7'
К. Хунтелаар
19'
Д. Тадич
58'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Аякс
58'
ГОЛ! 0:4!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Тадич
Желтая карточка
Б. Линссен
42'
Желтая карточка
Н. Фор
22'
19'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Нерес
Желтая карточка
М. Беро
14'
7'
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Х. Зиеш
3'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
82
Эдуарду
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
25
Наварон Фор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
3-4-1-2
82
Эдуарду
28
Бюттнер
4
ван дер Верфф
15
Караваев
6
Кларк-Салтер
17
Сереро
7
Беренс
22
Беро
25
Фор
9
Матавж
30
Линссен
2-3-2-1
24
Онана
4
де Лигт
17
Блинд
21
де Йонг
20
Шоне
22
Зиеш
7
Нерес
10
Тадич
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Витесс
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Витесс - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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