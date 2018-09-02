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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Оренбург
Динамо - Оренбург: обзор матча 02 сентября 2018
Динамо
02.09.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Оренбург
63'
Е. Марков
90+4'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Оренбург
ГОЛ! 2:0!
Е. Луценко
Пас отдал
Е. Марков
90'
+4
Замена
А. Соснин
️️️️
Жоаозиньо
90'
+2
Замена
М. Кардозу
️️️️
Ф. Черных
90'
80'
Желтая карточка
Д. Андреев
76'
Желтая карточка
А. Сутормин
69'
Замена
Д. Деспотович
️️️️
М. Сиваков
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
К. Панченко
63'
Замена
Е. Марков
️️️️
С. Соу
56'
55'
Желтая карточка
С. Бегич
46'
Замена
Д. Андреев
️️️️
А. Ойеволе
43'
Замена
А. Чуканов
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
С. Соу
38'
Желтая карточка
К. Рауш
36'
Желтая карточка
Ф. Черных
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
34
Константин Рауш
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Оренбург
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
3-4-3
1
Шунин
8
Хольмен
44
Рыков
44
Шунич
34
Рауш
27
Соу
55
Теттех
22
Жоаозиньо
48
Луценко
11
Черных
8
Панченко
3-3-3-1
39
Фролов
58
Ойеволе
2
Бегич
3
Сиваков
11
Сутормин
8
Афонин
32
Терехов
23
Бреев
33
Мишкич
22
Попович
32
Козлов
11
Черных
20
Кардозу
20
Кардозу
11
Черных
22
Жоаозиньо
23
Соснин
23
Соснин
22
Жоаозиньо
27
Соу
20
Марков
20
Марков
27
Соу
23
Бреев
7
Чуканов
7
Чуканов
23
Бреев
58
Ойеволе
15
Андреев
15
Андреев
58
Ойеволе
3
Сиваков
21
Деспотович
21
Деспотович
3
Сиваков
Остались в запасе
Динамо
Оренбург
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Артем Кулишев
ПВ
56
Александр Довбня
ВР
9
Александр Руденко
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Динамо - Оренбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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