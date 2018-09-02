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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 сентября 2018
Бернли
02.09.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Р. Лукаку
44'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
90'
+2
Замена
Э. Байи
️️️️
П. Погба
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
84'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Макнил
80'
76'
Замена
А. Эррера
️️️️
Д. Лингард
74'
Желтая карточка
Л. Шоу
74'
Желтая карточка
Р. Лукаку
71'
Красная карточка
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Ф. Бардсли
71'
69'
Пенальти не реализован!
П. Погба
61'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Санчес
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Хендрик
58'
Желтая карточка
Д. Макнил
52'
44'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Санчес
18'
Желтая карточка
А. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Харт
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
12
Леннон
11
Макнил
9
Вуд
3-1-3-1-2
43
Де Хеа
3
Линделеф
6
Смоллинг
23
Шоу
18
Матич
25
Валенсия
8
Погба
25
Феллайни
77
Лингард
9
Лукаку
4
Санчес
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
29
Хендрик
19
Воукс
19
Воукс
29
Хендрик
11
Макнил
35
Барнс
35
Барнс
11
Макнил
8
Погба
3
Байи
3
Байи
8
Погба
77
Лингард
21
Эррера
21
Эррера
77
Лингард
4
Санчес
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
4
Санчес
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
7
Фред
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
7
Фред
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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