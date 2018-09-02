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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 02 сентября 2018
Шальке-04
02.09.2018, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Герта
15'
О. Дуда
90+6'
О. Дуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
О. Дуда
Красная карточка
Е. Коноплянка
90'
+5
Желтая карточка
М. Ут
81'
51'
Желтая карточка
Р. Ярстейн
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Дуда
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
8
Марко Груйич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
3-3-2-2
1
Ферманн
21
Баба
26
Сане
27
Налдо
13
Руди
22
МакКенни
6
Бенталеб
22
Коноплянка
20
Калиджиури
7
Эмболо
13
Ут
3-4-1-2
22
Ярстейн
4
Рекик
4
Штарк
33
Торунарига
19
Лазаро
10
Майер
8
Груйич
7
Миттельштадт
8
Дуда
11
Ибишевич
8
Калу
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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