Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Генк
Кортрейк - Генк: обзор матча 02 сентября 2018
Кортрейк
02.09.2018, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Генк
71'
И. Уали
50'
Р. Малиновский
85'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Генк
90'
Вторая желтая
Р. Малиновский
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Троссард
Желтая карточка
К. Д'Хаен
76'
ГОЛ! 1:1!
И. Уали
71'
63'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Желтая карточка
Э. Роллан
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
89
Себастьян Брюззезе
ВР
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
10
Кану
ЦП
26
Элохим Роллан
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Кортрейк
1
Томас Камински
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
1-4
89
Брюззезе
28
ван дер Брюгген
10
Кану
30
Д'Хаен
23
Лепуан
26
Роллан
1-3-2
20
Вукович
21
Уронен
16
Берге
8
Посуэло
17
Малиновский
25
Саматта
10
Троссард
Остались в запасе
Кортрейк
Генк
1
Томас Камински
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
5
Ларри Азуни
ЦП
70
Имо Эзекиель
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Кортрейк - Генк
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
Новости команд
Все
Кортрейк
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+