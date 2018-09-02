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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Уэска
Барселона - Уэска: обзор матча 02 сентября 2018
Барселона
02.09.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 3 тур
8 : 2
Завершен
Уэска
16'
Л. Месси
24'
Х. Пулидо (АГ)
39'
Л. Суарес
48'
У. Дембеле
52'
И. Ракитич
61'
Л. Месси
81'
Ж. Альба
90+3'
Л. Суарес (П)
3'
К. Эрнандес
42'
А. Гальяр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Уэска
ГОЛ с пенальти! 8:2!
Л. Суарес
90'
+3
Желтая карточка
А. Видаль
88'
87'
Желтая карточка
Д. Мусто
ГОЛ! 7:2!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
81'
ГОЛ! 6:2!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. Коутиньо
61'
ГОЛ! 5:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
52'
ГОЛ! 4:2!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Суарес
48'
42'
ГОЛ! 3:2!
А. Гальяр
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
39'
26'
Желтая карточка
Луизиньо
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Пулидо
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
16'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Эрнандес
Пас отдал
С. Лонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
11
Алекс Гальяр
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Уэска
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
3-1-2-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
4-2-1-3
1
Вернер
21
Мирамон
5
Пулидо
3
Этчейта
16
Луизиньо
18
Мусто
16
Мелеро
16
Гомес
9
Эрнандес
9
Лонго
11
Гальяр
Остались в запасе
Барселона
Уэска
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
7
Давид Феррейро
ПВ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
7
Давид Феррейро
ПВ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Лео Франко
Статистика матча Барселона - Уэска
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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