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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Норвич Сити
Ипсвич Таун - Норвич Сити: обзор матча 02 сентября 2018
Ипсвич Таун
02.09.2018, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
57'
Г. Эдвардс
71'
М. Ляйтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Норвич Сити
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Ляйтнер
ГОЛ! 1:0!
Г. Эдвардс
Пас отдал
Д. Уолтерс
57'
49'
Желтая карточка
Б. Годфри
Желтая карточка
Д. Грэм
42'
Желтая карточка
Л. Чамберс
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-2-1
1
Геркен
12
Спенс
4
Чамберс
3
Кнудсен
28
Пеннингтон
8
Скьюз
10
Грэм
7
Эдвардс
19
Уолтерс
2-2-1-3
23
Крул
5
Клозе
4
Хэнли
78
Ляйтнер
6
Теттей
11
Эрнандес
20
Пукки
29
Роудс
10
Буэндия
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Норвич Сити
99
Трево Чалоба
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Остались в запасе
22
Марко Стиперманн
АП
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Ипсвич Таун - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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