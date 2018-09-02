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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Эстремадура
Спортинг - Эстремадура: обзор матча 02 сентября 2018
Спортинг
02.09.2018, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 0
Завершен
Эстремадура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Эстремадура
62'
Вторая желтая
М. Джалу
38'
Желтая карточка
Чули
34'
Желтая карточка
А. Баррера
34'
Желтая карточка
М. Джалу
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Эстремадура
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Эстремадура
Испания. Кубок, 1/32 финала
Эстремадура
1 : 2
04.12.2025
Севилья
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
3 : 1
28.10.2025
Лас-Пальмас
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
0 : 4
30.10.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1 раунд
Эстремадура
1 : 4
01.12.2021
Самора
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эстремадура
1 : 2
17.12.2020
Сокуэльямос
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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