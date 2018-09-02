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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 02 сентября 2018
Ахмат
02.09.2018, воскресенье, 21:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
58'
М. Митришев
59'
М. Митришев
82'
И. Дивеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Уфа
Желтая карточка
Б. Бериша
90'
+4
89'
Желтая карточка
А. Сухов
82'
ГОЛ! 2:1!
И. Дивеев
Пас отдал
К. Карп
Замена
З. Садаев
️️️️
Б. Балай
80'
76'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Замена
Е. Харин
️️️️
М. Митришев
74'
72'
Замена
И. Дивеев
️️️️
Д. Тумасян
66'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
И. Пауревич
Замена
И. Думбия
️️️️
Родолфо
65'
61'
Замена
О. Ваньек
️️️️
А. Засеев
ГОЛ! 2:0!
М. Митришев
Пас отдал
Р. Уциев
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
58'
Желтая карточка
А. Швец
43'
Желтая карточка
В. Анхель
24'
4'
Желтая карточка
Д. Тумасян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
3-2-2-2-1
88
Гудиев
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
2
Родолфо
40
Уциев
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
95
Митришев
9
Балай
3-5-2
31
Беленов
24
Неделчару
5
Табидзе
34
Тумасян
33
Сухов
13
Засеев
55
Карп
29
Пауревич
27
Живоглядов
44
Игбун
8
Сысуев
95
Митришев
59
Харин
59
Харин
95
Митришев
2
Родолфо
8
Думбия
8
Думбия
2
Родолфо
9
Балай
9
Садаев
9
Садаев
9
Балай
34
Тумасян
78
Дивеев
78
Дивеев
34
Тумасян
13
Засеев
90
Ваньек
90
Ваньек
13
Засеев
29
Пауревич
77
Бизяк
77
Бизяк
29
Пауревич
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
12
Раванелли
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ледяхов
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Сергей Томаров
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
1
Евгений Городов
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
Главный тренер
Игорь Ледяхов
Главный тренер
Сергей Томаров
Статистика матча Ахмат - Уфа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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