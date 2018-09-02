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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Дженоа
Сассуоло - Дженоа: обзор матча 02 сентября 2018
Сассуоло
02.09.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 3 тур
5 : 3
Завершен
Дженоа
34'
К. Боатенг
38'
П. Лирола
41'
Х. Бабакар
45+2'
Н. Сполли (АГ)
62'
Д. Феррари
27'
К. Пентек
70'
Г. Пандев
83'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Дженоа
Желтая карточка
А. Дункан
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бесса
83'
ГОЛ! 5:3!
К. Пентек
70'
ГОЛ! 5:2!
Г. Пандев
ГОЛ! 5:1!
Д. Феррари
Пас отдал
М. Локателли
62'
52'
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Н. Сполли
45'
+2
ГОЛ! 3:1!
Х. Бабакар
41'
ГОЛ! 2:1!
П. Лирола
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Боатенг
Пас отдал
Х. Бабакар
34'
29'
Желтая карточка
К. Пентек
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Пентек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-3-1-2-1
47
Консильи
96
Маньяни
13
Рожерио
3
Лемос
67
Феррари
5
Локателли
14
Лирола
32
Дункан
27
Боатенг
94
Берарди
15
Бабакар
4-2-4
22
Маркетти
2
Сполли
4
Кришито
87
Жуканович
4
Бираски
7
Хильемарк
49
Ромуло
88
Лазович
21
Пандев
8
Куаме
9
Пентек
Остались в запасе
Сассуоло
Дженоа
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
13
Ионуц Раду
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Сассуоло - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
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