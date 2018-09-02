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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Лос-Анджелес
Торонто - Лос-Анджелес: обзор матча 02 сентября 2018
Торонто
02.09.2018, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 4
Завершен
Лос-Анджелес
74'
Д. Морроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Лос-Анджелес
Желтая карточка
М. Брэдли
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Морроу
Пас отдал
С. Джовинко
74'
Желтая карточка
М. Дельгадо
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
1
Клинт Ирвин
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
2
Джастин Морроу
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Лос-Анджелес
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
4-4-1
1
Ирвин
9
ван дер Вил
3
Мур
2
Морроу
15
Савалета
8
Дельгадо
21
Осорио
7
Васкес
4
Брэдли
21
Джовинко
3-2-2
1
Миллер
25
Циммерман
2
Харви
33
Бейташур
24
Нгюйен
6
Орта
11
Уренья
10
Вела
Остались в запасе
Торонто
Лос-Анджелес
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
5
Эштон Морган
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
14
Джей Чапмен
ЦП
Остались в запасе
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Торонто - Лос-Анджелес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
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