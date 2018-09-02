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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Анкарагюджю
Касымпаша - Анкарагюджю: обзор матча 02 сентября 2018
Касымпаша
02.09.2018, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Анкарагюджю
85'
Трезеге
90+4'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Анкарагюджю
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Тьеви
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
85'
55'
Желтая карточка
Т. Пинту
34'
Желтая карточка
Тьеви
Желтая карточка
В. Сары
30'
20'
Желтая карточка
Б. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Анкарагюджю
34
Йоханнес Хопф
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
Анкарагюджю
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-2-1
31
Веньо
89
Сары
13
Бен Юссеф
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
3-1-1-1
34
Хопф
8
Пинту
26
Коне
22
Озгенк
91
Фати
23
Тьеви
75
Мулен
Остались в запасе
Касымпаша
Анкарагюджю
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
8
Давид Павелка
ЦП
Остались в запасе
28
Томас Арто
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Касымпаша - Анкарагюджю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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