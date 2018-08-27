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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Акхисар Беледиеспор
Истанбул Башакшехир - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 27 августа 2018
Истанбул Башакшехир
27.08.2018, понедельник, 19:15
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Акхисар Беледиеспор
9'
Э. Вишча
70'
Р. Байич
90'
М. Да Кошта
28'
Э. Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Акхисар Беледиеспор
ГОЛ! 3:1!
М. Да Кошта
Пас отдал
И. Кахведжи
90'
ГОЛ! 2:1!
Р. Байич
Пас отдал
Э. Вишча
70'
Желтая карточка
М. Да Кошта
67'
67'
Желтая карточка
Э. Ману
Желтая карточка
Ж. Кайсара
57'
44'
Желтая карточка
А. Джевикер
40'
Желтая карточка
Б. Киса
28'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ману
ГОЛ! 1:0!
Э. Вишча
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
25
Эмре Белезоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
5
Билал Киса
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
3-2-3-1
34
Гюнок
24
Епуряну
33
Учар
21
Текдемир
3
Да Кошта
80
Кайсара
25
Белезоглу
17
Кахведжи
11
Фрей
10
Вишча
3-2-1-1
99
Озтюрк
22
Юмлу
88
Османпаша
77
Вурал
5
Киса
18
Джевикер
45
Ману
12
Ларссон
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Акхисар Беледиеспор
1
Волкан Бабакан
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Милан Лукач
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
25
Милан Лукач
ВР
89
Кадир Келеш
ЦП
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Акхисар Беледиеспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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