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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Йорк Сити
Сиэтл - Нью-Йорк Сити: обзор матча 30 июля 2018
Сиэтл
30.07.2018, понедельник, 00:01
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
36'
К. Рольдан
51'
Г. Свенссон
86'
Г. Шипп
68'
Р. Матаррита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 3:1!
Г. Шипп
Пас отдал
У. Брюин
86'
68'
ГОЛ! 2:1!
Р. Матаррита
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
ГОЛ! 2:0!
Г. Свенссон
Пас отдал
Н. Лодейро
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Рольдан
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
3
Антон Тиннерхольм
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
1-1-3-2
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
9
Руидиас
14
Шипп
2-2-1
1
Джонсон
22
Матаррита
3
Тиннерхольм
10
Моралес
15
Офори
14
Бергет
Остались в запасе
Сиэтл
Нью-Йорк Сити
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
29
Роман Торрес
ЦЗ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Сиэтл - Нью-Йорк Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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