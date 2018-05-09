апрель 2018
май 2018
Казахстан. Премьер-лига 2018, 9 тур
Россия. Кубок (2017/2018), Финал
Голландия. Эредивизие (2017/2018), 1/2 финала, первый матч
Испания. Примера (2017/2018), 34 тур
Швейцария. Суперлига (2017/2018), 34 тур
9 мая, среда
21:00
Матч завершен
9 мая, среда
21:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 8 тур
9 мая, среда
21:30
Матч завершен
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 37 тур, группа A
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 31 тур
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
9 мая, среда
21:45
Матч завершен
Италия. Кубок (2017/2018), Финал