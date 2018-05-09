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    Расписание матчей 09-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 9 тур
    9 мая, среда
    12:00
    Акжайык
    1:1
    Атырау
    Матч завершен
    9 мая, среда
    14:00
    Иртыш
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    9 мая, среда
    14:00
    Кайрат
    2:0
    Ордабасы
    Матч завершен
    9 мая, среда
    14:00
    Кайсар
    3:0
    Шахтер
    Матч завершен
    9 мая, среда
    15:00
    Астана
    2:0
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    9 мая, среда
    16:00
    Актобе
    1:1
    Жетысу
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2017/2018), Финал
    9 мая, среда
    19:00
    Тосно
    2:1
    Авангард
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2017/2018), 1/2 финала, первый матч
    9 мая, среда
    19:30
    АДО Ден Хааг
    2:5
    Витесс
    Матч завершен
    9 мая, среда
    21:45
    Херенвен
    4:3
    Утрехт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2017/2018), 34 тур
    9 мая, среда
    21:00
    Барселона
    5:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    9 мая, среда
    22:30
    Севилья
    3:2
    Реал
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2017/2018), 34 тур
    9 мая, среда
    21:00
    Грассхоппер
    0:2
    Сьон
    Матч завершен
    9 мая, среда
    21:00
    Санкт-Галлен
    2:3
    Люцерн
    Матч завершен
    9 мая, среда
    21:00
    Тун
    0:1
    Цюрих
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 8 тур
    9 мая, среда
    21:30
    Антверпен
    2:1
    Эйпен
    Матч завершен
    9 мая, среда
    21:30
    Остенде
    1:3
    Локерен
    Матч завершен
    9 мая, среда
    21:30
    Сент-Труйден
    3:2
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 37 тур, группа A
    9 мая, среда
    21:45
    Селтик
    0:0
    Килмарнок
    Матч завершен
    9 мая, среда
    21:45
    Хартс
    2:1
    Хиберниан
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 31 тур
    9 мая, среда
    21:45
    Лестер
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    9 мая, среда
    22:00
    Манчестер Сити
    3:1
    Брайтон
    Матч завершен
    9 мая, среда
    22:00
    Тоттенхэм
    1:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 35 тур
    9 мая, среда
    21:45
    Челси
    1:1
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2017/2018), Финал
    9 мая, среда
    22:00
    Ювентус
    4:0
    Милан
    Матч завершен
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