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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Витесс
АДО Ден Хааг - Витесс: обзор матча 09 мая 2018
АДО Ден Хааг
09.05.2018, среда, 19:30
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
2 : 5
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Витесс
52'
Н. Эль-Хайяти (П)
82'
Н. Эль-Хайяти
14'
Т. Матавж
34'
М. Маунт
37'
М. Маунт
44'
Б. Линссен
72'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Витесс
Желтая карточка
Э. Дюплан
90'
+5
ГОЛ! 2:5!
Н. Эль-Хайяти
Пас отдал
Э. Дюплан
82'
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
80'
73'
Желтая карточка
Б. Линссен
72'
ГОЛ! 1:5!
М. Маунт
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Н. Эль-Хайяти
52'
44'
ГОЛ! 0:4!
Б. Линссен
Пас отдал
М. Маунт
37'
ГОЛ! 0:3!
М. Маунт
Пас отдал
Б. Линссен
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
Пас отдал
Б. Линссен
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Матавж
Пас отдал
Р. Беренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АДО Ден Хааг
5
Бас Куйперс
ЦЗ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
3-2-1-3
22
Звинкелс
14
Мейерс
5
Канон
25
Бегелсдейк
10
Фалкенбург
17
Баккер
23
Бекер
19
Эль-Хайяти
10
Иммерс
28
Йонсен
4-2-2-2
1
Хувен
15
Караваев
3
Миазга
28
Бюттнер
4
Кашия
7
Беренс
17
Сереро
25
Фор
7
Маунт
9
Матавж
30
Линссен
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Витесс
5
Бас Куйперс
ЦЗ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
8
Али Мухтар
ОП
25
Фанкати Дабо
ПЗ
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
5
Бас Куйперс
ЦЗ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Остались в запасе
8
Али Мухтар
ОП
25
Фанкати Дабо
ПЗ
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Арнольд Кройсвек
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча АДО Ден Хааг - Витесс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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