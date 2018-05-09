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Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Ньюкасл: обзор матча 09 мая 2018
Тоттенхэм
09.05.2018, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
50'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Ньюкасл
90'
+3
Желтая карточка
Д. Йедлин
Желтая карточка
Э. Ламела
89'
80'
Желтая карточка
М. Диаме
73'
Желтая карточка
М. Ритчи
Желтая карточка
Д. Алли
57'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
14
Вертонген
2
Триппьер
17
Сиссоко
2
Ваньяма
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
3-2-2-1-2
39
Дубравка
24
Лежен
24
Ласселлс
2
Йедлин
14
Дамметт
30
Ритчи
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
34
Гэйл
22
Перес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ньюкасл
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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