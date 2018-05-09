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АПЛ 2026/2027
Челси - Хаддерсфилд Таун
Челси - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 09 мая 2018
Челси
09.05.2018, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
62'
М. Алонсо
50'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Хаддерсфилд Таун
88'
Желтая карточка
Й. Лоссль
Желтая карточка
С. Фабрегас
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Алонсо
62'
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
А. Муй
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
13
Аарон Муй
ЦП
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Челси
82
Эдуарду
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Кабальеро
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
3-2-4-1
1
Лоссль
5
Конголо
26
Шиндлер
25
Занка
2
Смит
15
Лев
3
ван Ла Парра
8
Биллинг
6
Хогг
13
Муй
29
Депуатр
Остались в запасе
Челси
Хаддерсфилд Таун
82
Эдуарду
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Челси - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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