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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 09 мая 2018
Ювентус
09.05.2018, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
4 : 0
Завершен
Милан
56'
М. Бенатиа
61'
Д. Коста
64'
М. Бенатиа
76'
Н. Калинич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Милан
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Н. Калинич
76'
74'
Желтая карточка
Д. Калабрия
ГОЛ! 3:0!
М. Бенатиа
64'
Желтая карточка
Д. Коста
61'
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Куадрадо
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
М. Пьянич
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
2-5-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
4
Бенатиа
27
Асамоа
28
Хедира
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
11
Коста
9
Манджукич
21
Дибала
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
5
Локателли
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
Остались в запасе
Ювентус
Милан
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Ювентус - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Евроспорт, Матч! Планета
Новости команд
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