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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Арсенал
Лестер - Арсенал: обзор матча 09 мая 2018
Лестер
09.05.2018, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
14'
К. Ихеначо
76'
Д. Варди (П)
90'
Р. Марез
53'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Арсенал
ГОЛ! 3:1!
Р. Марез
90'
Желтая карточка
Р. Марез
85'
Желтая карточка
Д. Симпсон
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Варди
76'
75'
Желтая карточка
Г. Джака
75'
Желтая карточка
Р. Холдинг
53'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-1-3
17
Якупович
2
Симпсон
5
Магуайр
5
Морган
28
Фукс
15
Силва
8
Чодури
26
Марез
34
Диабате
9
Варди
17
Ихеначо
2-1-3-1-2
1
Чех
6
Холдинг
23
Колашинац
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
21
Рэмзи
22
Мхитарян
17
Ивоби
18
Уэлбек
7
Обамеянг
Остались в запасе
Лестер
Арсенал
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Давид Оспина
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лестер - Арсенал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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