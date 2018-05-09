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Манчестер Сити - Брайтон
Манчестер Сити - Брайтон: обзор матча 09 мая 2018
Манчестер Сити
09.05.2018, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Брайтон
16'
Данило
34'
Б. Силва
72'
Фернандиньо
20'
Л. Ульоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Брайтон
ГОЛ! 3:1!
Фернандиньо
Пас отдал
Л. Сане
72'
37'
Желтая карточка
Ш. Даффи
ГОЛ! 2:1!
Б. Силва
Пас отдал
Л. Сане
34'
20'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ульоа
Пас отдал
Д. Проппер
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
Л. Сане
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
2
Бруно
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-2-1
1
Браво
47
Зинченко
4
Компани
14
Ляпорт
13
Данило
42
Туре
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
20
Силва
10
Сане
9
Жезус
4-3-2-1
13
Райан
25
Даффи
5
Данк
13
Бонг
2
Бруно
13
Гросс
24
Проппер
16
Стивенс
93
Кноккарт
21
Искьердо
11
Ульоа
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брайтон
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Манчестер Сити - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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