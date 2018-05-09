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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Килмарнок
Селтик - Килмарнок: обзор матча 09 мая 2018
Селтик
09.05.2018, среда, 21:45
Шотландия. Плей-офф, группа A, 37 тур
0 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
36
Аарон Тшибола
ЦП
29
Гэри Дикер
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Том Рогич
АП
Килмарнок
38
Леонардо Фазан
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
3-5-1
19
Бэйн
13
Хендри
55
Шимунович
20
Айер
16
Робертс
17
Армстронг
42
МакГрегор
8
Браун
7
Синклейр
49
Форрест
2-3-2
21
Макдональд
2
О'Доннелл
32
Тэйлор
36
Тшибола
29
Дикер
21
Мулумбу
27
Брофи
94
Эрвин
Остались в запасе
Селтик
Килмарнок
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Том Рогич
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
38
Леонардо Фазан
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
7
Том Рогич
АП
Остались в запасе
38
Леонардо Фазан
ВР
3
Гордон Грир
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Селтик - Килмарнок
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
- : -
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Информация о матче
Стадион:
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