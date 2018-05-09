Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Утрехт
Херенвен - Утрехт: обзор матча 09 мая 2018
Херенвен
09.05.2018, среда, 21:45
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
4 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Утрехт
23'
Р. Гоочаннеиджад
48'
Д. Хег
50'
З. Лабиад
63'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Утрехт
81'
Желтая карточка
Р. Штридер
63'
ГОЛ! 2:2!
З. Лабиад
60'
Желтая карточка
Ш. Клайбер
51'
Вторая желтая
Я. Аюб
51'
Желтая карточка
Я. Аюб
50'
ГОЛ! 2:1!
З. Лабиад
ГОЛ! 2:0!
Д. Хег
Пас отдал
А. Зенели
48'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гоочаннеиджад
Пас отдал
А. Зенели
23'
8'
Желтая карточка
Д. Думич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Мартин Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Дарио Думич
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
1-1-1-2
1
Хансен
3
Хег
2
Торсбю
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
9
Верман
4-4-1
1
Йенсен
2
Клайбер
4
Думич
3
Лиувен
2
ван дер Маарел
13
Штридер
43
Клих
18
Эмануэльсон
8
Аюб
52
Лабиад
Остались в запасе
Херенвен
Утрехт
14
Мичел Влап
АП
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Брюгге
18
Одиссеус Веланас
АП
22
Ник Марсман
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
Остались в запасе
18
Одиссеус Веланас
АП
22
Ник Марсман
ВР
20
Джованни Труп
ЦЗ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Херенвен - Утрехт
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Утрехт
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+