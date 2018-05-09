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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Вильярреал
Барселона - Вильярреал: обзор матча 09 мая 2018
Барселона
09.05.2018, среда, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
5 : 1
Завершен
Вильярреал
11'
Ф. Коутиньо
16'
Паулиньо
45'
Л. Месси
87'
У. Дембеле
90+3'
У. Дембеле
54'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Вильярреал
ГОЛ! 5:1!
У. Дембеле
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
У. Дембеле
Пас отдал
И. Ракитич
87'
82'
Желтая карточка
М. Гаспар
72'
Желтая карточка
Х. Фуэго
54'
ГОЛ! 3:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
П. Форнальс
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
45'
44'
Желтая карточка
В. Руис
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Динь
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коутиньо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-3
24
Силлессен
12
Динь
3
Пике
4
Вермален
27
Семеду
5
Бускетс
8
Иньеста
18
Паулиньо
11
Коутиньо
10
Месси
10
Дембеле
4-1-1-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
4
Руис
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
90
Черышев
70
Бакка
Остались в запасе
Барселона
Вильярреал
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Андрес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Барселона - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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