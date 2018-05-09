Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 09 мая 2018
Севилья
09.05.2018, среда, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
3 : 2
Завершен
Реал
26'
В. Бен-Йеддер
45'
М. Лаюн
84'
С. Рамос (АГ)
87'
Б. Майорал
90+5'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Рамос
87'
ГОЛ! 3:1!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Асенсио
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
С. Рамос
84'
83'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Г. Писсаро
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Лаюн
Пас отдал
С. Н'Зонзи
45'
Желтая карточка
Г. Меркадо
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Л. Муриэль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Сорья
2
Пареха
19
Лаюн
25
Меркадо
18
Эскудеро
2
Лангле
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
10
Муриэль
4-1-2-2-1
1
Касилья
93
Рамос
24
Вальехо
6
Начо
19
Эрнандес
5
Каземиро
25
Себальос
8
Ковачич
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
Остались в запасе
Севилья
Реал
15
Серхио Рико
ВР
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Севилья
Реал
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
2
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
Вчера, 17:43
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
Вчера, 17:30
4
Куртуа продлил контракт с «Реалом»
Вчера, 14:59
«Реал» установит сумму в 1 миллиард отступных за капитана команды
Вчера, 14:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+