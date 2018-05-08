апрель 2018
май 2018
Бразилия. Серия А 2018, 4 тур
8 мая, вторник
02:00
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 8 тур
8 мая, вторник
21:30
Матч завершен
8 мая, вторник
21:30
Матч завершен
8 мая, вторник
21:30
Матч завершен
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 37 тур, группа A
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 37 тур, группа B
8 мая, вторник
21:45
Матч завершен
8 мая, вторник
21:45
Матч завершен
8 мая, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2017/2018), 31 тур
8 мая, вторник
21:45
Матч завершен
Франция. Кубок (2017/2018), Финал