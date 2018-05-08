Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 08-05-2018

    апрель 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 4 тур
    8 мая, вторник
    02:00
    Шапекоэнсе
    1:1
    Парана
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2017/2018), 8 тур
    8 мая, вторник
    21:30
    Зюлте-Варегем
    8:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    8 мая, вторник
    21:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    1:0
    Льерс
    Матч завершен
    8 мая, вторник
    21:30
    Оуд-Хеверли
    0:2
    Кортрейк
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 37 тур, группа A
    8 мая, вторник
    21:45
    Абердин
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Шотландия. Плей-офф (2017/2018), 37 тур, группа B
    8 мая, вторник
    21:45
    Гамильтон Академикал
    1:2
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    8 мая, вторник
    21:45
    Партик Тисл
    0:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    8 мая, вторник
    21:45
    Росс Каунти
    0:1
    Данди
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2017/2018), 31 тур
    8 мая, вторник
    21:45
    Суонси
    0:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2017/2018), Финал
    8 мая, вторник
    22:05
    Лез Эрбье
    0:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11