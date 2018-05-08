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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лез Эрбье - ПСЖ
Лез Эрбье - ПСЖ: обзор матча 08 мая 2018
Лез Эрбье
08.05.2018, вторник, 22:05
Франция. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лез Эрбье - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 0
19.12.2025
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лез Эрбье
0 : 3
21.01.2023
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Понтиви
1 : 4
08.01.2023
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
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Лез Эрбье
ПСЖ
Сафонов раскрыл, чем занимался в Краснодаре
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