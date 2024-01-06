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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лез Эрбье - Шатору
Лез Эрбье - Шатору: обзор матча 06 января 2024
Лез Эрбье
06.01.2024, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Шатору
90+6'
V. Pires
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лез Эрбье - Шатору
ГОЛ!
G. Durbant
3:4
ГОЛ!
P. Lavenant
3:3
ГОЛ!
K. Sylva
2:3
ГОЛ!
E. Taha
2:2
ГОЛ!
F. Mendy
1:2
ГОЛ!
A. Lavenant
1:1
ГОЛ!
A. Mbengue
0:1
Пенальти не реализован!
B. Brelivet
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
V. Pires
Замена
E. Taha
️️️️
L. Daury
63'
23'
Желтая карточка
G. Durbant
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лез Эрбье
1
Téo Hamelin
ВР
2
Benjamin Brelivet
ЦЗ
12
Noah Zilliox
ЦЗ
5
Alexandre Lavenant
(К)
ЦЗ
3
Alexandre Tégar
ЦЗ
11
Youssouf Soukouna
ЦП
10
Lucas Daury
ЦП
7
Pierre Lavenant
ЦП
6
Valentin Remy
ЦП
4
Yacouba Seydi
ЦП
9
Jeremy Billy
ЦФ
Шатору
16
Brice Cognard
ВР
6
Vincent Pires
(К)
ЦЗ
7
Francois Mendy
ЦЗ
19
Kapokyeng Sylva
ЦП
17
Антуан Милль
ЦФ
77
Landry Nomel
ЦФ
9
Geoffray Durbant
ЦФ
11
R. Duterte
ЦФ
23
Tony Njike
ЦФ
3
Adama Mbengue
ЦФ
14
Glen Matondo Luamba
ЦФ
Главный тренер
Максенс Флаше
Лез Эрбье
16
Remy Pillot
ВР
13
Kalifa Traoré
ЦЗ
12
Maxime Carneiro
ЦП
3
Anzo Lesage
ЦП
20
Aristide Bureau
ЦФ
19
Oscar Verneau
ЦФ
7
Yann Atheba
ЦФ
17
Michael Nilor
ЦФ
15
Ervin Taha
ЦФ
Шатору
7
Steevy Mazikou
ЦЗ
4
Baptiste Guyot
ЦЗ
15
Кенан Тоибибу
ЦЗ
18
Othmane Chraibi
ЦП
4-5-1
1
2
5
3
12
10
7
6
4
11
9
2-1-5
16
6
7
19
9
14
3
23
11
10
15
15
10
Остались в запасе
Лез Эрбье
Шатору
16
Remy Pillot
ВР
13
Kalifa Traoré
ЦЗ
12
Maxime Carneiro
ЦП
3
Anzo Lesage
ЦП
20
Aristide Bureau
ЦФ
19
Oscar Verneau
ЦФ
7
Yann Atheba
ЦФ
17
Michael Nilor
ЦФ
7
Steevy Mazikou
ЦЗ
4
Baptiste Guyot
ЦЗ
15
Кенан Тоибибу
ЦЗ
18
Othmane Chraibi
ЦП
Главный тренер
Максенс Флаше
Остались в запасе
16
Remy Pillot
ВР
13
Kalifa Traoré
ЦЗ
12
Maxime Carneiro
ЦП
3
Anzo Lesage
ЦП
20
Aristide Bureau
ЦФ
19
Oscar Verneau
ЦФ
7
Yann Atheba
ЦФ
17
Michael Nilor
ЦФ
Остались в запасе
7
Steevy Mazikou
ЦЗ
4
Baptiste Guyot
ЦЗ
15
Кенан Тоибибу
ЦЗ
18
Othmane Chraibi
ЦП
Главный тренер
Максенс Флаше
Статистика матча Лез Эрбье - Шатору
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
18
Офсайды
2
3
Количество передач
520
355
Сейвы
6
1
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 0
19.12.2025
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лез Эрбье
0 : 3
21.01.2023
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Понтиви
1 : 4
08.01.2023
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
Шатору
Франция. Третья лига, 34 тур
Валансьен
2 : 2
15.05.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 33 тур
Шатору
2 : 1
09.05.2026
Сошо
Франция. Третья лига, 32 тур
Дижон
1 : 2
30.04.2026
Шатору
Франция. Третья лига, 31 тур
Шатору
0 : 2
24.04.2026
Флери
Франция. Третья лига, 30 тур
Версаль
4 : 0
17.04.2026
Шатору
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Кубок Франции. «ПСЖ» прошел клуб 3-й лиги (3:1)
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Конде сменил «Амкар» на клуб второго дивизиона Франции
2018.07.03 08:39
Кубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Лез Эрбье» и выиграл турнир в четвертый раз подряд
2018.05.09 00:03
10
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2018.05.08 20:21
6
Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон
2018.05.07 21:06
Кубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Лез Эрбье» и выиграл турнир в четвертый раз подряд
2018.05.09 00:03
10
«Лез Эрбье» – «ПСЖ»: Неймар зарабатывает месячную зарплату игрока соперника за 36 минут
2018.05.08 20:21
6
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2018.04.19 06:29
2
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2018.04.17 23:52
2
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2023.01.07 00:59
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2016.09.16 12:20
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