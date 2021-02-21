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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лез Эрбье - Шатобриан
Лез Эрбье - Шатобриан: обзор матча 21 февраля 2021
Лез Эрбье
21.02.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Шатобриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лез Эрбье - Шатобриан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 0
19.12.2025
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лез Эрбье
0 : 3
21.01.2023
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Понтиви
1 : 4
08.01.2023
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шатобриан
0 : 1
07.04.2021
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Роморантен
1 : 3
07.03.2021
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
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Лез Эрбье
Шатобриан
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
Кубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Лез Эрбье» и выиграл турнир в четвертый раз подряд
2018.05.09 00:03
10
«Лез Эрбье» – «ПСЖ»: Неймар зарабатывает месячную зарплату игрока соперника за 36 минут
2018.05.08 20:21
6
Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон
2018.05.07 21:06
Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»
2018.04.19 06:29
2
Кубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Лез Эрбье» и выиграл турнир в четвертый раз подряд
2018.05.09 00:03
10
«Лез Эрбье» – «ПСЖ»: Неймар зарабатывает месячную зарплату игрока соперника за 36 минут
2018.05.08 20:21
6
Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон
2018.05.07 21:06
Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»
2018.04.19 06:29
2
Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
2018.04.17 23:52
2
Определились все пары 1/8 финала Кубка Франции
2021.03.09 08:31
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