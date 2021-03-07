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Расписание матчей
Франция. Кубок
Роморантен - Шатобриан
Роморантен - Шатобриан: обзор матча 07 марта 2021
Роморантен
07.03.2021, воскресенье, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Шатобриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Роморантен - Шатобриан
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Роморантен
Франция. Кубок, 1/64 финала
Роморантен
2 : 3
29.11.2025
Блуа
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сент-Приест
4 : 1
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
4 : 0
06.01.2024
Мулен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Роморантен
1 : 3
07.03.2021
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
2 : 0
25.02.2021
Мцапер
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/8 финала
Шатобриан
0 : 1
07.04.2021
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Роморантен
1 : 3
07.03.2021
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
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