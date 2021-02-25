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Расписание матчей
Франция. Кубок
Роморантен - Мцапер
Роморантен - Мцапер: обзор матча 25 февраля 2021
Роморантен
25.02.2021, четверг, 16:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Мцапер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Роморантен - Мцапер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Роморантен
Франция. Кубок, 1/64 финала
Роморантен
2 : 3
29.11.2025
Блуа
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сент-Приест
4 : 1
21.01.2024
Роморантен
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
4 : 0
06.01.2024
Мулен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Роморантен
1 : 3
07.03.2021
Шатобриан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
2 : 0
25.02.2021
Мцапер
Мцапер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Роморантен
2 : 0
25.02.2021
Мцапер
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