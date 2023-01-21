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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лез Эрбье - Реймс
Лез Эрбье - Реймс: обзор матча 21 января 2023
Лез Эрбье
21.01.2023, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Реймс
37'
Ф. Балогун (П)
64'
А. Флипс
87'
М. Аделин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лез Эрбье - Реймс
89'
Замена
Э. Агбаду
️️️️
Ю. Абдельхамид
87'
ГОЛ! 0:3!
М. Аделин
Замена
D. Koukou
️️️️
P. Lavenant
81'
77'
Замена
М. Аделин
️️️️
М. Манетси
66'
Замена
Б. Локо
️️️️
М. Буси
65'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Ф. Балогун
65'
Замена
А. Зенели
️️️️
Р. Гитан
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Флипс
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Балогун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лез Эрбье
16
Remy Pillot
ВР
3
Thibaut Plisson
ЦЗ
2
Benjamin Brelivet
ЦЗ
5
Alexandre Lavenant
ЦЗ
13
Лео Жусселин
ЦЗ
3
Anzo Lesage
ЦП
4
Yacouba Seydi
ЦП
7
Pierre Lavenant
ЦП
11
Manuel Semedo
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
99
Рафик Гитан
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лез Эрбье
16
Jorys Mohimont
ВР
13
Kalifa Traoré
ЦЗ
12
Maxime Carneiro
ЦП
20
Thibaut Caillaud
ЦП
19
Yanel Temmar
ЦП
17
Pierre Grellier
ЦФ
6
Djiman Koukou
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-3-1
16
3
5
13
Жусселин
2
3
4
7
11
4-2-3-1
23
Диуф
25
Фоке
55
Гравийон
5
Абдельхамид
44
Буси
5
Манетси
30
Лопи
70
Флипс
99
Гитан
11
Думбия
9
Балогун
7
6
6
7
44
Буси
2
Локо
2
Локо
44
Буси
5
Абдельхамид
12
Агбаду
12
Агбаду
5
Абдельхамид
5
Манетси
5
Аделин
5
Аделин
5
Манетси
99
Гитан
9
Зенели
9
Зенели
99
Гитан
9
Балогун
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Балогун
Остались в запасе
Лез Эрбье
Реймс
16
Jorys Mohimont
ВР
13
Kalifa Traoré
ЦЗ
12
Maxime Carneiro
ЦП
20
Thibaut Caillaud
ЦП
19
Yanel Temmar
ЦП
17
Pierre Grellier
ЦФ
30
Николас Пеннето
ВР
5
Азор Матусива
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
16
Jorys Mohimont
ВР
13
Kalifa Traoré
ЦЗ
12
Maxime Carneiro
ЦП
20
Thibaut Caillaud
ЦП
19
Yanel Temmar
ЦП
17
Pierre Grellier
ЦФ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
5
Азор Матусива
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Лез Эрбье - Реймс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 0
19.12.2025
Анжер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
2 : 3
06.01.2024
Шатору
Франция. Кубок, 1/16 финала
Лез Эрбье
0 : 3
21.01.2023
Реймс
Франция. Кубок, 1/32 финала
Стад Понтиви
1 : 4
08.01.2023
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лез Эрбье
0 : 1
21.02.2021
Шатобриан
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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