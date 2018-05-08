Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Беверен
Зюлте-Варегем - Беверен: обзор матча 08 мая 2018
Зюлте-Варегем
08.05.2018, вторник, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
8 : 0
Завершен
Беверен
3'
П. Олаинка
25'
О. Кайя
29'
Т. Дерейк
39'
Х. Харбауи (П)
75'
Т. Бонгонда
76'
Х. Харбауи
83'
Х. Харбауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Беверен
ГОЛ! 7:0!
Х. Харбауи
83'
ГОЛ! 6:0!
Х. Харбауи
Пас отдал
О. Кайя
76'
ГОЛ! 5:0!
Т. Бонгонда
75'
66'
Желтая карточка
О. Мини
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Х. Харбауи
39'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
35'
ГОЛ! 3:0!
Т. Дерейк
29'
ГОЛ! 2:0!
О. Кайя
Пас отдал
Н. де Паув
25'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Онур Кайя
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Беверен
18
Мервиль Гобле
ВР
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
33
Луи Верстраэт
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
28
Флориано Ванзо
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Беверен
33
Дави Руф
ВР
7
Александар Болевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Боссут
3
Бодри
2
Де Фаув
4
Дерейк
14
Уолш
14
де Паув
10
Кайя
4
де Сар
99
Олаинка
10
Бонгонда
99
Харбауи
3-3-2
18
Гобле
39
Буату
3
де Шуттер
5
Кофрие
32
Мини
33
Верстраэт
7
Ангбан
28
Ванзо
92
Телин
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Беверен
69
Луи Бостин
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
33
Дави Руф
ВР
7
Александар Болевич
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Зюлте-Варегем - Беверен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Беверен
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+