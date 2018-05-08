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Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 08 мая 2018
Суонси
08.05.2018, вторник, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
72'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Саутгемптон
Желтая карточка
Ф. Фернандес
90'
+4
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Габбиадини
38'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
К. Сун-Юн
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Фабиански
13
Ольссон
6
Фернандес
26
Моусон
14
Робертс
26
Ноутон
6
Клукас
40
Ки Сун-Юн
10
Кинг
24
Айю
10
Айю
4-3-1-1
29
МакКарти
21
Соареш
29
Худт
5
Стивенс
5
Бертранд
27
Редмонд
23
Хейбьерг
21
Ромеу
10
Тадич
32
Остин
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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