Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2017/2018 Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017 Бельгия. Плей-офф. 2014/2015 Бельгия. Про-Лига. 2014/2015 Бельгия. Плей-офф. 2013/2014 Бельгия. Про-Лига. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Бельгия. Плей-офф. 2012/2013 Бельгия. Про-Лига. 2012/2013 Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф II A 2010/2011 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011