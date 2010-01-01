Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
2
2
18
11
7
49
10
5
1
4
16
16
0
47
10
5
2
3
18
13
5
46
10
4
1
5
14
13
1
40
10
3
2
5
13
15
-2
36
10
2
2
6
11
22
-11
34
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
7
7
15
6
5
0
1
14
3
11
15
6
1
1
4
6
10
-4
4
6
0
1
5
5
19
-14
1
Группа C
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
19
9
10
13
6
3
1
2
9
8
1
10
6
2
0
4
6
12
-6
6
6
1
2
3
7
12
-5
5
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
4
4
9
4
1
0
3
4
8
-4
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
10
6
4
43
5
4
1
0
12
4
8
42
5
3
2
0
9
4
5
40
5
4
0
1
11
4
7
39
5
2
2
1
8
5
3
34
5
3
0
2
10
7
3
34
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
11
1
10
9
3
0
1
2
4
6
-2
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
3
6
7
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
1
0
2
3
3
0
3
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
2
1
3
2
0
0
2
2
5
-3
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
0
2
9
7
2
38
5
1
1
3
6
10
-4
35
5
1
1
3
6
9
-3
33
5
0
1
4
3
9
-6
28
5
0
2
3
3
8
-5
27
5
0
0
5
3
17
-14
26
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
6
-1
6
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
4
13
-9
1
Группа 2
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
10
6
4
6
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
0
2
3
9
-6
3
3
0
2
1
2
4
-2
2
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
2
3
6
2
1
0
1
2
3
-1
3
❗Серкль Брюгге: 3
❗Брюгге: 31
❗Андерлехт: 29
❗Шарлеруа: 25
❗Кортрейк: 26
❗Гент: 29
❗Стандард: 27
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире