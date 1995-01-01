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ФНЛ 2. Группа 1
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
14:38
Федун проигнорировал вопрос о причинах продажи «Спартака»
1
14:24
Оффтоп
Костомаров начал приходить в сознание. Он уже может двигаться
14:12
Стало известно, сколько бюджетных денег выделили на подготовку стадионов к внедрению Fan ID
13:58
«Интер» готовит предложение по полузащитнику «Барселоны»
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Все новости
14:49
«Скоро!». Юран – о возвращении к работе в РПЛ
14:42
Видео
Фигуристка Щербакова нанесла символический удар перед матчем «Спартак» – «Урал»
14:32
Защитник «Спартака» Чернов травмировался в матче с «Уралом»
13:54
Орлов прокомментировал уголовное преследование Промеса
1
13:50
Директор «Лацио» Таре оценил игру Миранчука в составе «Торино»
13:44
Лещук рассказал о конфликте Черчесова с Егором Кридом
2
13:32
Фото
«Спартак» показал афишу матча с «Уралом», стилизованную под фильм от Marvel
3
13:23
Саутгейт определился с будущим Гринвуда в сборной Англии
2
13:15
Украинский клуб отказался от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России
9
12:59
«Это попытка вымогательства». Адвокат – об обвинении Хакими в изнасиловании
12:54
«Спартак» – «Урал»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
6
12:49
Реклама
«Спартак» победил «Урал» в пяти последних матчах. Серия продолжится сегодня?
12:42
«Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Лещук – об Овечкине
12:40
Оффтоп
Российский вратарь подрался с голкипером соперника в матче АХЛ
12:32
Оффтоп
Первой ракетке мира Джоковичу отказали во въезде в США
12:27
Защитник «Зенита» Ренан высказался о дебютном вызове в сборную Бразилии
1
12:26
Во 2-м по силе дивизионе Нидерландов матч закончился со счетом 13:0
12:19
Роналду отреагировал на камбэк «Аль-Насра» в матче с последней командой чемпионата Саудовской Аравии
12:13
«Для меня это липа, вымогательство денег». Быстров – об обвинении Алвеса в изнасиловании
5
11:58
Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти
2
11:45
«Зенит» собирает бюджетников на домашние матчи из-за бойкота фанатами Fan ID
44
11:45
Оффтоп
Российский вратарь забил гол в меньшинстве в АХЛ и подрался
11:41
Месси отклонил первое предложение «ПСЖ» о продлении контракта
11:31
Спецпроект
Тест: вспомните всех лучших бомбардиров РПЛ по сезонам
7
11:30
Прогнозы и коэффициенты на матч «Спартак» – «Урал»
8
11:29
Где смотреть матч «Спартак» – «Урал»: 18 тур РПЛ
11:28
Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»
1
11:17
Экс-футболиста «Ромы» задержали с гашишем и кокаином
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Кубань-2 - Новости
Город
Краснодар
Дивизион
Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
Сайт
http://fckuban.ru/index/
Стадион
Труд
Тренер
Андрей Юдин
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Возрастное ограничение
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