Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубань-2 - турнирная таблица

Краснодар
Стадион:
Труд
Сайт:
http://fckuban.ru/index/
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Армавир
2
Афипс
3
Чайка
4
Краснодар-2
5
Черноморец
6
Дружба
7
СКА-Ростов
8
Спартак-Нальчик
9
Легион
10
Академия им. Понедельника
11
Машук-КМВ
12
Биолог-Новокубанск
13
Алания
14
Динамо Ставрополь
15
Ангушт
16
Кубань-2
17
Анжи-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
24
7
1
70
16
54
79
32
24
6
2
70
15
55
78
32
17
7
8
51
25
26
58
32
16
6
10
58
37
21
54
32
15
6
11
45
27
18
51
32
15
5
12
36
46
-10
50
32
12
8
12
41
38
3
44
32
11
11
10
36
27
9
44
32
11
10
11
32
29
3
43
32
12
6
14
26
42
-16
42
32
10
8
14
27
32
-5
38
32
9
7
16
28
44
-16
34
32
8
8
16
26
41
-15
32
32
8
7
17
39
69
-30
31
32
7
7
18
29
56
-27
28
32
7
4
21
25
69
-44
25
32
6
7
19
26
52
-26
25
Команда
1
Армавир
2
Афипс
3
Краснодар-2
4
Чайка
5
Черноморец
6
Дружба
7
Спартак-Нальчик
8
Машук-КМВ
9
СКА-Ростов
10
Легион
11
Академия им. Понедельника
12
Кубань-2
13
Динамо Ставрополь
14
Ангушт
15
Биолог-Новокубанск
16
Алания
17
Анжи-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
15
1
0
41
3
38
46
16
14
2
0
49
9
40
44
16
11
3
2
37
15
22
36
16
10
3
3
32
12
20
33
16
10
2
4
30
11
19
32
16
9
3
4
23
17
6
30
16
8
5
3
23
10
13
29
16
7
5
4
19
16
3
26
16
7
4
5
19
11
8
25
16
6
6
4
19
15
4
24
16
7
2
7
17
23
-6
23
16
6
3
7
18
28
-10
21
16
5
5
6
18
23
-5
20
16
5
4
7
14
20
-6
19
16
5
3
8
17
22
-5
18
16
4
5
7
11
12
-1
17
16
4
4
8
15
16
-1
16
Команда
1
Афипс
2
Армавир
3
Чайка
4
Дружба
5
Черноморец
6
Легион
7
Академия им. Понедельника
8
СКА-Ростов
9
Краснодар-2
10
Биолог-Новокубанск
11
Алания
12
Спартак-Нальчик
13
Машук-КМВ
14
Динамо Ставрополь
15
Анжи-2
16
Ангушт
17
Кубань-2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
4
2
21
6
15
34
16
9
6
1
29
13
16
33
16
7
4
5
19
13
6
25
16
6
2
8
13
29
-16
20
16
5
4
7
15
16
-1
19
16
5
4
7
13
14
-1
19
16
5
4
7
9
19
-10
19
16
5
4
7
22
27
-5
19
16
5
3
8
21
22
-1
18
16
4
4
8
11
22
-11
16
16
4
3
9
15
29
-14
15
16
3
6
7
13
17
-4
15
16
3
3
10
8
16
-8
12
16
3
2
11
21
46
-25
11
16
2
3
11
11
36
-25
9
16
2
3
11
15
36
-21
9
16
1
1
14
7
41
-34
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
2
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
3
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
6
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+