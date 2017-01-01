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Кубань-2
Результаты
Кубань-2 - результаты матчей
Краснодар
Стадион:
Труд
Сайт:
http://fckuban.ru/index/
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017
27.05 | 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань-2
16.05 | 17:00
Алания
0 : 0
Кубань-2
11.05 | 16:30
Кубань-2
0 : 0
Легион
07.05 | 16:30
Кубань-2
3 : 1
Ангушт
04.05 | 16:00
Кубань-2
2 : 1
Биолог-Новокубанск
28.04 | 15:00
Кубань-2
0 : 5
Чайка
21.04 | 15:00
Динамо Ставрополь
1 : 0
Кубань-2
14.04 | 16:00
Кубань-2
1 : 0
Черноморец
08.04 | 14:00
Кубань-2
1 : 1
Академия им. Понедельника
04.04 | 18:30
Армавир
4 : 0
Кубань-2
28.03 | 15:00
Ангушт
2 : 1
Кубань-2
24.03 | 16:00
Афипс
8 : 1
Кубань-2
17.03 | 16:00
Кубань-2
0 : 0
Анжи-2
10.03 | 16:00
Машук-КМВ
2 : 1
Кубань-2
22.11 | 16:00
Краснодар-2
4 : 0
Кубань-2
19.11 | 14:00
Кубань-2
3 : 0
Дружба
08.11 | 14:00
СКА-Ростов
4 : 1
Кубань-2
28.10 | 15:00
Кубань-2
3 : 0
Алания
21.10 | 14:30
Легион
1 : 0
Кубань-2
15.10 | 14:00
Биолог-Новокубанск
2 : 0
Кубань-2
11.10 | 18:00
Чайка
3 : 0
Кубань-2
06.10 | 15:30
Кубань-2
1 : 0
Динамо Ставрополь
03.10 | 16:00
Кубань-2
0 : 5
Краснодар-2
30.09 | 17:00
Черноморец
3 : 0
Кубань-2
23.09 | 13:00
Академия им. Понедельника
1 : 0
Кубань-2
17.09 | 17:00
Кубань-2
1 : 3
Армавир
02.09 | 17:00
Кубань-2
0 : 2
Афипс
26.08 | 16:30
Анжи-2
5 : 2
Кубань-2
19.08 | 17:00
Кубань-2
1 : 2
Машук-КМВ
12.08 | 19:00
Дружба
1 : 0
Кубань-2
28.07 | 17:30
Кубань-2
1 : 5
СКА-Ростов
20.07 | 17:00
Кубань-2
1 : 3
Спартак-Нальчик
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